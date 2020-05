Milan, l’idea di Rangnick: uniformità di gioco dalle giovanili in su

MILAN NEWS – Come riportato questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, una delle idee di Ralf Rangnick prevede l’uniformità dalle giovanili in su. In sostanza una vecchia idea di pensiero che avrebbe voluto applicare anche Arrigo Sacchi per nazionale italiana, secondo cui tutte le squadre del club, dai ragazzini fino alla prima squadra, vengano allenate e improntate su un preciso schema tattico che debba essere il medesimo per tutti.

Un metodo che permette ai calciatori delle giovanili, una volta approdati in prima squadra, di non dover riassimilare i nuovi concetti tattici. Un'idea utilizzata da molti top club europei come il Barcellona, ma non in Italia.

