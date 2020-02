Milan, le note dolenti della gestione Pioli: Leao, Paquetà e Bonaventura ai margini

NEWS MILAN – Con Stefano Pioli alla guida tecnica dei rossoneri rimangono delle note dolenti. Rafael Leao, Paquetà e Bonaventura sono attualmente ai margini del progetto rossonero, con decine e decine di milioni di euro investiti che languono in panchina. Il brasiliano era un problema prima – con Giampaolo – e lo è ora con il tecnico emiliano. In campo fatica ad esprimere il proprio potenziale e ad oggi i 35 milioni investiti sono davvero un buco nell’acqua.

La dirigenza rossonera si augura di non aver ripetuto lo stesso errore con Rafael Leao, tante ombre e poche luci in questa sua prima stagione in Italia. Infine, Jack. Il centrocampista marchigiano questa stagione è rientrato ufficialmente dall’infortunio al ginocchio che lo scorso campionato lo mise fuori dai giochi troppo presto (ottobre). Per lui, tuttavia, le porte del rinnovo di contratto sono ormai praticamente chiuse e a fine maggio con ogni probabilità saluterà la compagnia. Intanto, ci sono novità sul futuro di Max Allegri>>>

