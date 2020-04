Milan, le conference-call si ripeteranno ogni 2-3 giorni

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, le sedute in conference-call in casa Milan si ripeteranno ogni 2-3 giorni per un massimo di 2-3 volte a settimana. La prima – come scrive la rosea – è andata di scena ieri con tutta la squadra in collegamento sotto la direttiva di Stefano Pioli.

Nel resto dei giorni la squadra proseguirà il lavoro personalizzato grazie alle schede che lo staff tecnico fa avere a tutti i calciatori. Tra questi quello che presumibilmente si presenterà più in forma al ritorno a Milanello sarà Zlatan Ibrahimovic, visto anche il suo allenamento sul campo con l’Hammarby a Stoccolma (qui l’ultimo video).

Ieri Di Marzio ha parlato del futuro dello svedese: LE ULTIME>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓