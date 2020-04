Milan, le 12 fatiche di Pioli: ecco la via per la conferma

NEWS MILAN – “Le 12 fatiche di Pioli”, titola questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, che presenta tutte le problematiche che il tecnico rossonero dovrà affrontare in queste ultime 12 gare di campionato. Saranno 13, però, le partite che i rossoneri dovranno affrontare fino al termine della stagione, perché andrà aggiunta anche la semifinale di ritorno da giocare contro la Juventus.

Proprio in questa gara in casa della Signora, il Milan e Stefano Pioli possono cercare la svolta dell’annata e del futuro. Un successo contro i bianconeri potrebbe segnare un punto decisamente a favore per il tecnico emiliano che cerca con forza una conferma per il prossimo anno. Tra le fatiche che dovrà affrontare ci sarà quella di far restare tranquillo Gigio Donnarumma, che in estate vivrà un nuovo momento decisivo della sua carriera: rinnovo o cessione.

Sul campo, poi, Pioli dovrà cercare una soluzione per i talenti incompiuti che portano il nome di Rafael Leao e Lucas Paquetà. Il primo deve ancora dimostrare molto, sebbene abbia dalla sua parte la giovane età. Il secondo ha un problema anche di collocamento tattico e il discorso è leggermente più ampio. L’arrivo del figlio Benicio potrebbe aiutarlo a svoltare?

Per quanto riguarda gli altri. Rebic cerca conferme dopo il bel filotto fatto registrare da gennaio a marzo. Ibrahimovic dovrà cercare di terminare al meglio la propria avventura al Milan, vista la sempre più probabile partenza a fine stagione. Per lui si parla di un possibile ritorno in Svezia, magari all’Hammarby dove non perde occasione in questi giorni per allenarsi sul campo.

Una certezza è invece Theo Hernandez – 6 reti in stagione – a cui Pioli si affida per cercare di conquistare quel beneamato posto in Europa League. L’obiettivo potrebbe salvargli il posto, così come la valorizzazione dei giovani. Quest’ultimo compito Pioli lo ha eseguito molto bene, ma basterà? Qualche cessione sarà inevitabile – scrive la rosea – e Pioli potrebbe anche decidere di lasciare di sua spontanea volontà. Ma una eventuale conferma significherebbe un importante passo avanti nella sua carriera, dopo una stagione così complicata. Del futuro del Milan ne ha parlato ieri Nocerino: ecco le sue parole>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓