Milan, la sfortuna di Theo Hernandez: tre traverse colpite dal terzino

NEWS MILAN – Il laterale francese del Milan ha già raggiunto quota 6 reti in stagione ma potevano essere decisamente di più: già colpite 3 traverse. Quella contro il Brescia presa ieri sera è stata a dir poco clamorosa, al termine di una cavalcata di 50 metri palla al piede e culminata con un mancino fortissimo respinto dalla parte alta della traversa bresciana. Non una delle migliori gare al Rigamonti per Theo Hernandez, ma comunque sempre pericoloso e fondamentale nel nuovo Milan di Stefano Pioli. Gattuso-Inter? Ecco la risposta dell’ex tecnico rossonero>>>

