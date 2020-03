Milan, la proposta che Ibrahimovic aveva fatto a Boban

NEWS MILAN – Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic aveva fatto una proposta a Zvonimir Boban per la prossima stagione. Prima dell’addio dell’ex CFO rossonero, infatti, l’attaccante svedese avrebbe detto: “Se resto quali giocatori prendiamo?”, segnale di come Ibra avrebbe voluto avere delle rassicurazioni di mercato circa il rafforzamento della rosa. L’addio di Boban potrebbe non avere facilitato la sua scelta, ma anzi ha aumentato con ogni probabilità le sue perplessità. Intanto, Rangnick sembra più lontano dal Milan: continua a leggere>>

