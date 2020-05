Milan, Kessie atteso in Italia: ecco quando arriverà

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Franck Kessie arriverà in Italia nelle prossime ore: atteso tra domani e domenica. Il centrocampista rossonero è da settimane in Costa d’Avorio, in attesa di capire come fare rientro in Italia a causa del lockdown imposto dallo stato africano.

Lui e Zlatan Ibrahimovic sono ad oggi gli unici calciatori della rosa di Stefano Pioli che non hanno ancora fatto rientro alla base. Ma se lo svedese per lo meno a Stoccolma si sta allenando con l’Hammarby, Kessie, al contrario, sta svolgendo solo le sedute in collegamento col resto dei compagni di squadra. Ieri, Pioli ha parlato della possibile ripresa del campionato: ecco cosa ha detto>>

