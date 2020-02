Milan-Juventus, ritorno il 4 marzo: rossoneri decimati dalle squalifiche

NEWS MILAN – Il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan è previsto per il 4 marzo: i rossoneri dovranno fare i conti con le tante squalifiche. La squadra di Stefano Pioli, infatti, recupererà Andrea Conti, ma allo stesso tempo perderà Samu Castillejo, Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic, i 3 giocatori migliori del 2020 rossonero. Inoltre, saranno quasi certamente assenti anche Krunic e Biglia, alle prese coi rispettivi infortuni e difficilmente recuperabili per la gara dell’Allianz Stadium. In quella occasione verrà dato spazio a Bonaventura e Leao, con Laxalt indiziato a rimpiazzare il terzino francese. Intanto, ecco la moviola del match di ieri sera>>>

