Milan, inizia la fase 2: Ibrahimovic out, tocca a Rebic-Leao

NEWS MILAN – Una delle ipotesi che è ventilata in questi giorni è che la ripresa della stagione possa avvenire tra il 27 e il 28 maggio con le semifinali di ritorno di Coppa Italia: Juventus-Milan e Napoli-Inter. Se così fosse, i rossoneri alla ripresa degli allenamenti dovrebbero iniziare a preparare una gara sapendo bene che a Torino non ci sarebbero Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez: tutti fermati dal giudice sportivo a causa dei cartellini subiti nel match di andata.

‘La Gazzetta dello Sport’, in edicola questa mattina, presenta l’argomento parlando della coppia d’attacco formata da Ante Rebic e Rafael Leao, destinata a convivere e a ricercare un’intesa non solo all’inizio di questa fase 2, ma magari anche in vista della prossima stagione quando lo svedese potrebbe non essere più un giocatore del Milan.

I due hanno giocato insieme dal 1′ solamente in una occasione. Era il 2 febbraio e la squadra di Stefano Pioli, rilanciata da 3 vittorie consecutive in campionato, ospitava il Verona di Juric. I rossoneri in quella partita dovettero fare a meno di Ibrahimovic, che soffriva di un problema muscolare. Sia Rebic che la stellina portoghese delusero le aspettative e in quella gara furono entrambi sottotono. Il match finì 1-1 con una traversa clamorosa colpita sia dall’Hellas che dai rossoneri con Castillejo nel finale. Un esperimento che con ogni probabilità sarà destinato a ripetersi anche allo Stadium di Torino alla ripresa.

I due, infatti, nella seconda parte di stagione sono stati sempre alternativi. Ad eccezione della gara contro il Verona, Pioli ha sempre schierato solo uno dei due dal primo minuto. Inizialmente Rafael Leao, con il portoghese preso sotto l’ala protettiva di Ibrahimovic. Poi, però, il portoghese – complice un atteggiamento un po’ svagato dato forse dalla giovane età – ha perso il posto e fiducia a discapito di uno scatenato Rebic. Il croato a suon di gol si è preso il posto da titolare e non lo ha più mollato. Allo Stadium un test importante per il presente, ma forse, chissà, anche per il futuro. Questa, invece, la nostra intervista ESCLUSIVA a Giancarlo Camolese>>>

