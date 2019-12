Milan in pole per Todibo, ma il Barcellona lo vorrebbe al Bayer Leverkusen

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, giornale spagnolo, il Milan è in pole per Jean-Clair Todibo, centrale difensivo francese di 19 anni. Tuttavia, il Barcellona lo vorrebbe al Bayer Leverkusen, poiché con il club tedesco giocherebbe l’Europa League, esperienza che gli permetterebbe di crescere ulteriormente vista la giovane età. Per Todibo sono arrivate richieste anche da Francia e Inghilterra con il Barcellona che avrebbe già dato il via libera per una sua cessione in prestito oppure con diritto di recompra visto lo scarso impiego fin qui in stagione (appena 3 presenze). Intanto, torna l’ottimismo in casa Milan per Ibrahimovic>>>

