Milan, in costante contatto anche con Massara e Pioli

NEWS MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini è in costante contatto anche con Frederic Massara e Stefano Pioli. Non solo Ivan Gazidis, dunque, con cui ha ripreso a coordinare tutte questioni tecniche, come ad esempio quella relativa al taglio degli stipendi.

Insieme a Massara, direttore sportivo del club, e Stefano Pioli, Maldini si tiene aggiornato sulle questioni più prettamente di campo e della squadra, come lo svolgimento degli allenamenti da casa. Intanto, in vista di una possibile ripresa del campionato sono diversi i calciatori del Milan che dovranno fare ritorno in Italia: Calhanoglu e Rebic (Germania), Leao (Portogallo), Ibrahimovic (Svezia), Kessie (Costa d’Avorio). Ecco le possibili date della ripresa del campionato>>>

