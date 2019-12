Milan, il racconto della festa per i 120 anni di storia

ULTIME MILAN – Una notte di gala per celebrare, tutti insieme, i 120 anni del nostro Milan. Una serata speciale, all’Hotel Principe di Savoia, laddove il Club fu fondato nel 1899. Presente tutta la squadra, insieme ai dirigenti, ai dipendenti, tante vecchie glorie rossonere e anche i nipoti di Herbert Kilpin, il nostro padre fondatore. “Una vittoria sul Sassuolo avrebbe sicuramente dato un sapore più dolce a questa notte di celebrazione”, come sottolineato sul palco da Chief Football Officer Zvonimir Boban.

Resta però la voglia di rendere omaggio a “una storia stupenda, fatta di passione, sacrificio, lealtà e cuore”. Parole e musica di Paolo Maldini sul palco al fianco del presidente Paolo Scaroni, dell’amministratore delegato Ivan Gazidis e di Giorgia Palmas, volto di Milan TV e presentatrice della serata.

Passato, presente e non solo. Le parole del presidente Scaroni abbracciano la storia e accolgono il futuro: “Il futuro è un obbligo ed è dietro l’angolo. Questa sera davanti ai miei occhi vedo la Storia, come Presidente del Milan prometto che darò tutto me stesso per proseguire questo percorso glorioso”. E l’orgoglio d’essere rossoneri, sempre nelle parole del presidente: “Per me essere Presidente della squadra di cui sono tifoso, in una ricorrenza così importante, è un grande onore e una grande responsabilità. In questi 120 anni il Milan è diventato una icona del calcio mondiale, una squadra leggendaria che ha conquistato 48 trofei – tra cui 7 Champions League – e che ha incantato i tifosi e gli appassionati di tutto il mondo”. Ieri, oggi, sempre: buon compleanno Milan!

Fonte: acmilan.com

