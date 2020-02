Milan, il quarto posto ora è a 7 punti di distanza

NEWS MILAN – Potevano essere solamente 5 lunghezze se i rossoneri ieri pomeriggio avessero vinto contro l’Hellas Verona a San Siro. Invece i rossoneri non sono andati oltre l’1-1 interno contro i gialloblù e ora sono a 7 punti dal quarto posto occupato al momento dalla Roma, sconfitta malamente a Reggio Emilia contro il Sassuolo sabato sera. Nel weekend in cui cadono i giallorossi di Fonseca e l’Atalanta pareggia in casa contro il Genoa, il Milan non coglie l’attimo per poter accorciare ulteriormente sulle squadre che lo precedono in classifica. Da -8 a -7: il weekend porta comunque un punto guadagnato sulla Roma, in attesa del derby di Milano della prossima settimana. Intanto, la giornalista del CorSera Monica Colombo ha detto la sua su Paquetà>>>

