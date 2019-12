Milan, il 2019 di Piatek e Paquetà: da gioielli di mercato a fuori dal progetto

ULTIME NEWS MILAN – Passare nel giro di 12 mesi da essere idolo dei tifosi e star di mercato per la modica cifra di 70 milioni a fuori dal progetto e a rischio cessione è possibile. Chiedere per informazione a Krzysztof Piatek e Lucas Paquetà che in nell’ultimo anno con la maglia rossonera hanno vissuto pochi alti e tanti bassi e ora a gennaio rischiano seriamente di lasciare Milanello.

Il polacco, in particolare, è arrivato lo scorso gennaio per sostituire il partente Higuain, anch’esso delusione dei primi 6 mesi di stagione. Dopo un avvio super con la doppietta contro il Napoli in campionato e le 6 reti in 6 gare di campionato, il calo drastico nella media realizzativa con 3 gol nelle ultime 11 giornate. Un’avvisaglia che è diventata campanello d’allarme in questa stagione con appena 4 gol – solo uno su azione – segnati in campionato. Insomma, una vera delusione, contando che Piatek ha quasi sempre giocato ad eccezione di alcune gare in cui gli è stato preferito Leao.

Anche Paquetà è arrivato un anno fa, quando i rossoneri versarono 35 milioni nelle casse del Flamengo. Dopo un ottimo avvio con Gattuso, il brasiliano è calato nelle prestazioni e ha concluso la stagione scorsa in anticipo rimediando 3 giornate di squalifica contro il Bologna. In questo campionato il feeling con Giampaolo non è mai sbocciato, ma anche con Pioli lo spazio non è aumentato di tanto. Attualmente nel centrocampo rossonero è un’alternativa e nel nuovo progetto del Milan potrebbe non farne parte. La trattativa col PSG c’è, ma il club di via Aldo Rossi non ha intenzione di “svendere”.

Fondamentale sarà, dunque, capire chi e quanto sarà disposto a spendere per il ’96 polacco e il ’97 brasiliano perché il Milan non può permettersi minusvalenze a bilancio. Intanto, anche Rebic potrebbe lasciare dopo pochi mesi: le ultime sul croato>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android