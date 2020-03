Milan, Ibrahimovic: non è da scartare l’ipotesi ritiro

NEWS MILAN – Tra le ipotesi che riguardano il futuro di Zlatan Ibrahimovic a partire dalla prossima stagione ci sarebbe anche quella di un ritiro dal calcio giocato. L’attaccante svedese, infatti, non ha ancora deciso se restare o meno al Milan, così come il club non si è ancora fatto vivo con una concreta proposta di rinnovo. Il che fa pensare che forse anche la proprietà di via Aldo Rossi non sia così convinta di versare un ingaggio così importante per un calciatore che va per i 39 anni.

Ibra potrebbe lasciare il Milan per andare in un altro club, ma difficilmente si rimetterebbe in discussione ancora in Italia. Più probabile che torni in Svezia. Non è da escludere, però, come scrive la Gazzetta, che Zlatan accendi il tasto off e dica addio al calcio giocato. Quattro reti in 810 minuti i numeri dell’attaccante rossonero in questi 2 mesi. E’ fuori dubbio che la differenza la faccia ancora. Intanto, primo calciatore del campionato cinese positivo al Coronavirus: è un ex obiettivo del Milan!

