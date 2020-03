Milan, Ibrahimovic cambia sponsor tecnico: ecco cosa ha scelto

NEWS MILAN – Il ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic è stato buono sia a livello di campo che a livello mediatico. Ora vedremo se la sua nuova esperienza in rossonero sarà più lunga dei pochi mesi previsti a gennaio. Stando a quanto riportato dal sito Footy Headlines, Ibrahimovic avrebbe messo fine alla propria collaborazione con Nike per vestire scarpe da gioco firmate Puma. Che sia questo un indizio di permanenza in rossonero visto che il Milan ha la Puma come sponsor tecnico?

