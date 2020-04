Milan, Ibrahimovic aspetta il via libera prima di rientrare

NEWS MILAN – Dopo aver lasciato l’Italia a causa dell’emergenza per il Coronavirus, ora, piano piano i giocatori del Milan stanno rientrando in vista della possibile ripresa degli allenamenti, e poi chissà delle partite.

Sono già tornati alla base Hakan Calhanoglu, Asmir Begovic, Simon Kjaer, Rafael Leao, Alexis Saelemaekers, e Ismael Bennacer, pronti per cominciare le due settimane di quarantena. Oggi, sarà il turno di Samu Castillejo, Ante Rebic, Rade Krunic e Lucas Paquetà, mentre Franck Kessie è bloccato in Costa D’Avorio a causa di problemi con l’organizzazione del volo di ritorno.

Per quel che riguarda il rientro in Italia di Zlatan Ibrahimovic invece, come scrive Tuttosport, lo svedese sta aspettando il via libera definitivo – che dovrebbe arrivare domani – quando Gabriele Gravina (Presidente FIGC) e Vincenzo Spadafora (ministro dello sport), effettueranno una videochiamata per prendere la decisione finale in merito alla ripresa degli allenamenti. In caso di colloquio positivo, Ibrahimovic tornerà a Milano nella giornata di giovedì.

Oltre a queste questioni, arrivano notizie di un possibile rientro nel calcio di Ariedo Braida, ex dirigente del Milan di Silvio Berlusconi. Continua a leggere per sapere quali sono le squadre interessate ad ingaggiare Braida come membro della società >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓