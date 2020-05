MILAN NEWS – Nel giorno del suo 33esimo compleanno, il Milan ha fatto gli auguri al tennista serbo Novak Djokovic. Nole, questo il soprannome, è un grande appassionato di calcio e tifoso del Milan, come ha spesso manifestato in passato. Il club di via Aldo Rossi non ha perso occasione per fare gli auguri al tennista di Belgrado che più volte ha fatto visita a Milanello negli anni passati.

