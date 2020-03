Milan-Genoa, nessun cartellino estratto dall’arbitro Doveri

NEWS MILAN – C’è una statistica che salta all’occhio del match perso ieri dal Milan contro il Genoa: nemmeno un cartellino estratto dall’arbitro Daniele Doveri. Vedere un match terminare senza nemmeno una sanzione è strano, quasi insolito, specialmente nel calcio di oggi, sempre più fisico e di contatto. A San Siro, però, ieri non c’era pubblico e questo potrebbe aver influito nell’intensità della gara e a maggior ragione nei calciatori che si lasciano prendere e coinvolgere solitamente dagli incitamenti e dalle urla dei tifosi sugli spalti. L’unica sanzione, in realtà, è per Federico Marchetti, portiere del Genoa espulso al 96′ dalla panchina per proteste. Intanto, ieri Rangnick ha rilasciato le prime parole a proposito delle voci che lo vedono accostato al Milan>>>

