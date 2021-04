Milan-Genoa, Criscito ammonito con la Juventus: era diffidato

Giornata di Serie A quasi in archivio e nella prossima ci sarà Milan-Genoa. Ospiti senza Criscito, squalificato oggi pomeriggio.

Una giornata di Serie A senza sorprese per il momento e i rossoneri pensano già a Milan-Genoa, che si giocherà domenica prossima alle 12:30. Sarà valida ovviamente per la 31^ giornata del campionato di Serie A. Hanno vinto tutte le pretendenti alla Champions League fino a questo momento, ma nella prossima giornata ci saranno tanti scontri diretti. Ecco perché per il Milan quella con il Genoa è una partita particolarmente importante. Che i rossoneri potranno affrontare con un piccolo vantaggio: non ci sarà infatti nella squadra rossoblù Domenico Criscito. Il capitano genoano era diffidato e oggi è stato ammonito nel match contro la Juventus, che la formazione ligure ha perso per 3-1. Non ci sarà dunque Criscito a San Siro la prossima settimana.