Milan, Fedele: “Sconfitta umiliante è dire poco. Pioli? Serviva Spalletti”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Furio Fedele, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha fatto il punto sulla sconfitta del Milan contro l’Atalanta ma ha parlato anche di Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni: “La parola umiliante non rende neanche l’idea del dolore per questa sconfitta. Il migliore in campo è stato Donnarumma, che ha evitato un punteggio pallavolistico, non tennistico. Pioli? L’unico allenatore da prendere dopo aver esonerato Giampaolo era il signor Luciano Spalletti”. Ecco le pagelle impietose dei giocatori del Milan in merito alla partita contro l’Atalanta, continua a leggere >>>

