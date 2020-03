Milan, ecco l’ultimo giorno che Maldini ha visto la squadra

NEWS MILAN – Paolo Maldini e il figlio Daniel sono risultati positivi al Coronavirus come comunicato ieri dal club rossonero sul proprio sito ufficiale. I due stanno bene e sono già in fase di guarigione, ma prolungheranno il loro periodo di quarantena come da protocollo.

Venendo al campo, il direttore dell’area tecnica non vede la squadra dal 5 marzo, 3 giorni prima della gara contro il Genoa. Erano i giorni del caos legati all’addio di Zvonimir Boban, in cui Ivan Gazidis si prese la scena andando prima a Milanello e poi a San Siro per la rifinitura totalmente da solo (fu così anche il giorno della gara). Il motivo ufficiale era – come filtrava dal club – una forma di gastroenterite che aveva colpito sia Maldini che Massara.

Se ci fosse già un collegamento tra quei sintomi e il Covid_19 non è dato sapersi – qui il parere di un esperto medico – quel che è certo è che poi Maldini non ha più visto la squadra se non appunto il figlio Daniel. Intanto ieri il giornalista brasiliano Andersinho ci ha parlato di Paquetà e non solo in un’intervista esclusiva: le sue parole>>

