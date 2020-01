Milan, ecco l’iniziativa per il Capodanno cinese

NEWS MILAN – Per festeggiare il Capodanno cinese, il Milan ha deciso di mettere all’asta per supportare Fondazione Milan alcune maglie speciali. Dopo gli auguri ai milioni di tifosi rossoneri presenti in Cina ma anche qui in Italia, il club di via Aldo Rossi ha comunicato che alcune magliette dei calciatori coi nomi scritti in cinese verranno presto messe all’asta per aiutare i progetti di Fondazione Milan. Theo Hernandez, Bennacer, Ibrahimovic, Romagnoli e Donnarumma: ecco le foto immortalate oggi a Milanello.

Ecco intanto il report di oggi da Milanello: si lavora in vista del match col Torino>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android