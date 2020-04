Milan, ecco chi è il nuovo dirigente Alex Rasmussen

NEWS MILAN – Come aveva annunciato attraverso un post via Twitter a fine gennaio, Alex Rasmussen dal primo di aprile è diventato il nuovo Global Sponsorship Manager del Milan. Il dirigente danese ha detto addio al Copenaghen, club in cui ha operato per 6 stagioni come Direttore vendite, mentre in precedenza aveva cominciato nel 2011 nel Nordsjaelland.

Il compito di Rasmussen sarà proprio quello di occuparsi della parte relativa alle sponsorizzazioni ed incrementare i ricavi da questo punto di vista. Il main sponsor del Milan, Emirates, in scadenza il prossimo giugno, rinnoverà il proprio contratto ma ad una cifra più bassa rispetto al quinquennio che sta terminando. Dai 14 milioni annuali si passerà ai 10 più bonus. Lo scopo di Rasmussen non sarà per nulla facile, ma è assolutamente specializzato nel settore. Intanto, ecco quanto ha investito il fondo Elliott in questi primi 2 anni di Milan!

