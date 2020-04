Milan, due i rossoneri attesi oggi a Milano: ecco chi sono

NEWS MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono due i calciatori del Milan che faranno ritorno oggi a Milano. Dopo i rientri tra lunedì e ieri rispettivamente di Kjaer, Bennacer, Calhanoglu, Rebic, Begovic, Krunic, Saelemaekers e Castillejo, oggi sono attesi nel capoluogo lombardo anche il portoghese Rafael Leao e il brasiliano Lucas Paquetà.

Tutti ovviamente con volo privato, per poi cominciare le due settimane di quarantena nelle rispettive abitazioni. Possibile rientro tra domani e venerdì, invece, per quanto riguarda Franck Kessie che avrebbe riscontrato alcune problematiche circa il volo di ritorno dalla Costa D’Avorio. Discorso a parte per Zlatan Ibrahimovic, la cui decisione sul ritorno in Italia dipenderà esclusivamente da quando verrà ufficializzata la ripresa degli allenamenti (oggi?).

Intanto, l’ex rossonero Cassano ha parlato della possibile ripresa del campionato>>>

