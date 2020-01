NEWS MILAN – Il portiere del Milan Gigio Donnarumma ha fatto gli auguri di buon anno ai suoi follower su Instagram postando una foto dell’allenamento odierno a Milanello. La squadra domani accoglierà per la prima volta a Carnago Zlatan Ibrahimovic, che sbarcherà in mattinata alla Malpensa, mentre nel pomeriggio sarà col resto della squadra pronto per la seduta dopo pranzo.

Intanto, in questa decade abbiamo vissuto l’incredibile tracollo della maglia numero 10 del Milan: continua a leggere>>> SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android