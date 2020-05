Milan, domani Pioli concederà un giorno di riposo

MILAN NEWS – Come riporta questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, nella giornata di domani Stefano Pioli concederà un giorno di riposo alla squadra. Il Milan, infatti, sarà in campo ad allenarsi anche questa mattina con una doppia sessione che vedrà il gruppo suddiviso in due. I primi sono scesi in campo alle 9.30 mentre i secondi alle 11.30. Domani, poi, sarà il giorno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese farà finalmente ritorno in Italia dopo i 2 mesi trascorsi in Svezia dove ha potuto continuare ad allenarsi con l’Hammarby, club di Stoccolma di cui detiene parti della quote societarie.

