Milan, Dj Ringo: “Ibrahimovic è come Clint Eastwood, è unico”

ULTIME NEWS MILAN – Il grande tifoso del Milan Dj Ringo, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, si è mostrato entusiasta del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto sullo svedese: “Lo so che Ibrahimovic ha 38 anni, ma al Milan non serve l’Ibra atleta, ma il motivatore, l’allenatore in campo, quello che riprende i compagni. Lui è come Clint Eastwood, è unico. Storicamente il Milan ha sempre avuto allenatori in campo: Rivera, Baresi, Ancelotti, Seedorf ecc. Baresi guidava la difesa da solo e non dimentichiamoci Pirlo. Ibrahimovic fa la stessa cosa”. Intanto l’Arsenal piomba su Hakan Calhanoglu, continua a leggere >>>

