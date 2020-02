Milan, Daniel Maldini è il primo millennials rossonero a debuttare in Serie A

NEWS MILAN – Coi 3 minuti finali giocati ieri contro il Verona, Daniel Maldini è il primo calciatore nato dopo il 2000 a debuttare in Serie A coi rossoneri. Il classe 2001 è subentrato nel finale di gara per cercare di sfruttare al meglio il disperato forcing della squadra di Pioli e cercare in qualche modo di vincere la gara. La dinastia continua: dopo Cesare e Paolo ecco il terzo Maldini a vestire la maglia rossonera>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android