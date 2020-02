Milan, da Theo Hernandez e Rebic 13 gol: il meglio nasce da sinistra

NEWS MILAN – C’erano i tempi – nemmeno troppo lontani – in cui il Milan si affidava quasi esclusivamente alla corsia di destra con il gioco rossonero che per grandi parti della gara dipendeva quasi esclusivamente dalle giocate di Jesùs Suso, nella speranza che lo spagnolo fosse in giornata. Ora, invece, il vento è completamente cambiato e la risorsa più importante del gioco offensivo della squadra di mister Pioli nasce dalla catena mancina formata da Theo Hernandez e Ante Rebic.

I due hanno portato in dote in questa stagione la bellezza di 13 reti. Niente male per uno che di mestiere fa il terzino – 6 reti di cui 5 in campionato – e per uno come Rebic che in carriera non è mai stato un bomber nonostante sia attaccante a tutti gli effetti. Il laterale francese ama portare palla e farsi notare in sortite offensive a cui i tifosi rossoneri non erano più abituati a vedere. Il suo valore di mercato si è praticamente triplicato e i 20 milioni spesi in estate sono stati ampiamente ripagati sul campo dal classe 1997.

Per il croato il discorso in questo senso che va fatto è diverso. Il proprietario del suo cartellino è ancora l’Eintracht Francoforte che lo ha prestato ai rossoneri fino a giugno 2021. Tuttavia, non è stata fissata alcuna cifra per il riscatto e il prezzo dell’attaccante è lievitato dopo le belle prestazioni di questo 2020. Sette reti – 6 gol nelle ultime 6 gare di campionato – hanno attirato molte attenzioni. In estate si tornerà a parlare. Chi rischia di partire a fine stagione è Franck Kessie: ecco le ultime sull’ivoriano>>>

