Milan, da Brescianini a Daniel Maldini: chi può salire in prima squadra?

NEWS MILAN – Il Milan di Federico Giunti in questa stagione ha letteralmente dominato dall’inizio alla fine il campionato Primavera 2, conquistando la promozione dopo un solo anno dalla deludente retrocessione della passata stagione. I giovani rossoneri hanno vinto la bellezza di 17 delle 19 partite giocate, pareggiando le altre due partite. Il passaggio in Primavera 1 è arrivato addirittura con 4 turno d’anticipo.

Un successo che ha messo in mostra le qualità e i talenti di molti ragazzi e alcuni di loro, già il prossimo anno, potrebbero fare il salto di qualità. Magari in prima squadra o magari in prestito in giro per l’Italia per poi tornare un giorno a vestire la gloriosa maglia del Milan. I giocatori che maggiormente si sono messi in evidenza e che per diverse volte sono stati aggregati alla prima squadra sono Marco Brescianini e Daniel Maldini, quest’ultimo ha anche fatto il suo esordio contro il Verona.

Secondo il regolamento del campionato Primavera, i classe 2000 dal prossimo anno rientreranno nella categoria dei 5 “fuori quota” ammessi in rosa. E’ facile pensare allora che Brescianini potrà continuare il processo di crescita facendo da spola tra prima squadra e Primavera, ma non è da escludere un suo lancio nel calcio che conta, magari in prestito. Questa è stata certamente l’ultima stagione in Primavera per Emanuele Torrasi, il quale verrà ceduto o girato in prestito.

Un classe 2000 che potrebbe rientrare alla base è Plizzari (contratto fino al 2023), ma su di lui dipenderà molto dal futuro di Donnarumma. In attacco hanno stupito in questa annata anche Pecorino (2001), Tonin (2001) e Lorenzo Colombo (2002). Loro saranno con ogni probabilità i punti forti della prossima annata, mentre il brasiliano Luan Capanni (2000) valuterà una partenza in prestito per fare esperienza. Occhi puntati anche sulla crescita del centrocampista Andrea Capone, anche lui classe 2002.

Per il resto Sala, Merletti, Soncin, Frigerio, Mionic e Olzer resteranno con ogni probabilità nella formazione di Federico Giunti. E con loro quasi certamente anche Daniel Maldini. Ma Giunti resterà il prossimo anno? Ecco le parole di Carboni>>>

