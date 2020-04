Milan, contratti e scadenze: il futuro di Ibrahimovic e compagni

NEWS MILAN – Il Milan si prepara a riprendere la stagione, anche perché se venisse confermata che la prima gara dovesse essere quella di Coppa Italia, allora i rossoneri sarebbero i primi assieme alla Juventus a tornare in campo.

Con la ripresa della stagione bisognerà valutare anche i contratti dei calciatori in scadenza a giugno, ma per tutti non sarà un problema rinegoziarli per il periodo di tempo necessario per terminare la stagione. I primi casi sono quelli di Biglia e Bonaventura, che non rinnoveranno ma non si opporranno alla decisione. Poi ci sono i 4 calciatori arrivati in prestito a gennaio: Ibrahimovic, Saelemaekers, Kjaer e Begovic. Di questi potrebbe non rimanere nessuno, ma troveranno un accordo col club per rimanere il periodo necessario oltre alla data 30 giugno.

Poi ci saranno Rodríguez e Reina, che rientreranno dai rispettivi prestiti, ma entrambi – secondo il CorSport – sarebbero già sulla lista dei partenti. Infine, ci sarà da chiarire il futuro di Pioli. Il tecnico ha un contratto fino al 2021 valido solo in caso di quarto posto o vittoria della Coppa Italia. Ma la conferma non è impossibile: ecco le ultime>>>

