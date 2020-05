Milan, con Rangnick niente più spaccature: tutti nella stessa direzione

MILAN NEWS – La storia recente degli ultimi anni ci ha dimostrato chiaramente come i problemi in casa Milan siano emersi soprattutto per una mancanza di linea comune all’interno della dirigenza e non solo. Concentriamoci esclusivamente sulle ultime due stagioni. Lo scorso anno il club rossonero è arrivato ad un solo punto dalla zona Champions League, quando in primavera, prima del derby contro l’Inter, si sognava addirittura il terzo posto. Dopo quella sconfitta sono emersi tutti i contrasti tra Rino Gattuso e il Dt Leonardo che notoriamente, viste anche le ruggini del passato, non avevano le stesse idee dal punto di vista tecnico.

Che i loro dissapori abbiano inciso sul calo della squadra tra febbraio e marzo della scorsa stagione? Difficile a dirsi, ma non si può escludere. Da lì, poi, il cambio a fine anno con la promozione di Maldini, l’addio di Leo e l’arrivo di Boban. In tutto questo Ivan Gazidis, amministratore delegato, ha voluto lasciare carta bianca all’ex numero 3 rossonero, salvo poi iniziare a prendere lentamente il comando dopo la settima giornata di campionato, vale a dire dopo l’esonero di Marco Giampaolo.

La decisione di prendere un allenatore e licenziarlo dopo così poco tempo non è andata giù alla proprietà che da quel momento – nella figura dell’ex dirigente dell’Arsenal – ha iniziato a pianificare la stagione 2020-21, contattando già a novembre quel Ralf Rangnick che tanto ha fatto discutere. I contatti col tedesco non hanno tenuto a bada il carattere fumantino di Boban che in un’intervista alla Gazzetta di fine febbraio non le mandò a dire alla proprietà, venendo poi licenziato.

In maniera più garbata lo stesso pensiero lo ha detto anche Paolo Maldini, bocciando a più riprese il profilo di Rangnick per il Milan. Ed è per questo motivo che una convivenza tra i due sarà impossibile. Così con l’arrivo dell’ex tecnico di Schalke 04 e Lipsia, Gazidis potrà dopo un anno e mezzo dare vita al “suo” Milan. Moncada e Almstadt rimarranno e prenderanno decisamente più potere nella dirigenza rossonera, senza dimenticare tutti i collaboratori che Rangnick si porterà dietro: sue questo punto l’esito della trattativa tra le parti sarà decisiva>>>

