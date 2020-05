Milan, con Rangnick altro anno zero: rivoluzione dopo la pandemia

MILAN NEWS – Con il sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick al Milan, i rossoneri si preparano all’ennesimo anno zero e ripartire. Come riporta questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, con il tedesco non cambierebbe solamente l’allenatore ma anche tutta l’area tecnica. Una rivoluzione dopo una pandemia, un triplo salto mortale, ma da Londra – quartier generale del fondo Elliott – credono che questa sia la soluzione migliore per riportare il club rossonero dove merita. Appare, dunque, improbabile una permanenza di Paolo Maldini: CONTINUA A LEGGERE>>>

