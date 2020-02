Milan, chiuso il museo e lo store: dipendenti al lavoro da casa

NEWS MILAN – Per la giornata di oggi tutti i dipendenti di Casa Milan e Milanello potranno decidere di lavorare da casa. Chiusi il museo e lo store che si trovano all’interno del complesso di via Aldo Rossi, oltre che ovviamente anche la biglietteria. Anche il club rossonero prende le proprie posizioni attivamente per cercare di prevenire il problema legato alla diffusione del Coronavirus. A tal proposito, potrebbe essere spostata al 13 maggio la semifinale di ritorno in programma il 4 marzo contro la Juventus: le ultime>>>

