Milan, brutto girone d’andata: i rossoneri e il Napoli le maggiori delusioni

ULTIME NEWS MILAN – L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha stilato le pagelle del girone d’andata della Serie A. Tra le più grandi delusioni ci sono Milan e Napoli, entrambe hanno rimediato un brutto 3 come voto. La situazione non migliora considerando la media voto dei singoli: in fondo alla classifica ci sono tre milanisti: Jesus Suso (5.21), Davide Calabria (5.23) e Krzysztof Piatek (5.33). Intanto il Milan fissa il prezzo per la cessione di Krzysztof Piatek, continua a leggere >>>

