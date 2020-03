Milan-Brescia Primavera, assente sugli spalti Paolo Maldini

MILAN PRIMAVERA – E’ in corso al centro sportivo Vismara il match tra Milan e Brescia Primavera. Stupisce l’assenza di Paolo Maldini sugli spalti, che nella mattinata non era presente nemmeno a San Siro per la rifinitura della prima squadra. Assente ieri e assente oggi. Stupisce molto perché il direttore dell’area tecnica è solito seguire sempre le gare della squadra giovanile, a maggior ragione oggi che suo figlio Daniel era impegnato in campo dal primo minuto. Intanto, Gravina ha parlato di possibile sospensione del campionato: le ultime>>>

