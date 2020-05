Milan, Bonera bandiera poco ingombrante: profilo ideale per Rangnick

MILAN NEWS – Secondo la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, tra i vari collaboratori italiani che faranno parte del futuro staff tecnico di Ralf Rangnick ci sarebbe anche la figura di Daniele Bonera, arrivato come collaboratore di Giampaolo e rimasto anche con l’arrivo di Pioli. L’ex difensore è adorato dai calciatori e non solo.

Daniele con tanti anni di Milan alle spalle ha accumulato esperienza, rimpinguata dalla bella esperienza al Villarreal in Spagna. Poche settimane lo separano a Coverciano dal conseguimento del patentino Uefa Pro, ma intanto Daniele ha lavorato sodo in questi mesi a Milanello. Bonera non è una bandiera ingombrante, ma assicurerebbe conoscenza e continuità: sarebbe il profilo ideale per uno scientifico come Rangnick.

