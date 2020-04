Milan, ancora nessun accordo ufficiale con i giocatori per il taglio stipendi

NEWS MILAN – In attesa di sapere se la Serie A 2019/2020 riuscirà a ripartire data l’emergenza sanitaria che sta colpendo il mondo intero, in casa Milan, non si è ancora trovato un accordo definitivo sul taglio degli stipendi.

La società (con Ivan Gazidis e Paolo Maldini), sta cercando un’intesa con i giocatori che rappresentano l’intero spogliatoio. I giocatori in questione sono il capitano Alessio Romagnoli e il veterano Giacomo Bonaventura, il quale non rinnoverà coi rossoneri al termine della stagione. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci degli sviluppi al riguardo.

Nel frattempo, Zlatan Ibrahimovic continua la sua quarantena in Svezia. Per saperne di più sulla sua giornata, continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓