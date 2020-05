Milan, anche Krunic in gruppo dalla prossima settimana

MILAN NEWS – Come riportato da Tuttosport, anche Rade Krunic nel corso della prossima settimana rientrerà a Milanello per lavorare col gruppo. Il centrocampista bosniaco sarà l’ultimo, assieme all’ivoriano Franck Kessie, a rientrare ad allenarsi col resto dei compagni, in attesa di capire se il protocollo di sicurezza verrà cambiato e in che modo. Da domani sarà possibile per gli atleti tornare ad allenarsi in gruppo, ma saranno ancora vietate le “partitelle”. Intanto, Mihajlovic ha rivelato il futuro di Ibrahimovic>>>

