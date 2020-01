Milan, 4 clean sheet in 5 gare nel 2020

NEWS MILAN – Il Milan nel 2020 è partito davvero col botto e su 5 partite ha chiuso senza subire gol in 4 occasioni. Il primo match è stato contro la Sampdoria, terminato 0-0, poi ha fatto seguito la vittoria in trasferta a Cagliari per 2-0. Poi c’è stata la vittoria in Coppa Italia 3-0 contro la SPAL e, infine, lo 0-1 di Brescia. In mezzo l’unica gara in cui Donnarumma ha subito gol, vale a dire quella contro l’Udinese terminata 3-2. Gigio, per altro, è il portiere che ha totalizzato più clean sheet in questo campionato>>>

