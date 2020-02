Milan, 3 rimonte subite nelle ultime 4 partite

NEWS MILAN – Nelle ultime 4 partite tra campionato e Coppa Italia il Milan ha subito ben 3 rimonte: un dato che deve far riflettere in casa rossonera. Se da un lato, infatti, ci si può anche appellare al fatto che contro Juventus e Fiorentina siano state prese decisioni arbitrali piuttosto discutibili, dall’altro bisogna fare i conti col fatto che il Milan fatichi enormemente a gestire le situazioni di vantaggio. Contro la squadra di Iachini ha giocato per oltre mezz’ora in superiorità numerica e non ha saputo approfittarne. Contro l’Inter aveva un doppio vantaggio e in un tempo ha preso 4 reti. Insomma, Pioli deve lavorare ancora tanto sulla testa dei suoi ragazzi perché il gruppo ha mostrato molte fragilità, nonostante il derby sia l’unica sconfitta delle ultime 11 partite disputate. Intanto, c’è ottimismo sul recupero di Donnarumma>>>

