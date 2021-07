Mercato Milan – Damsgaard, pronta l’offerta del Tottenham alla Sampdoria

Mikkel Damsgaard è un obiettivo di mercato del Tottenham: sul centrocampista della Sampdoria c'è da tempo l'interesse del Milan

Una grande stagione con la Sampdoria e uno strepitoso Europeo disputato con la maglia della Danimarca hanno messo in mostra le qualità del centrocampista danese Mikkel Damsgaard. Da tempo il Milan ha puntato gli occhi sul classe 2000, considerato uno dei talenti più cristallini del calcio del vecchio continente. Con i blucerchiati, l'ex Nordsjaelland ha disputato 35 partite e segnato 2 gol alla sua prima stagione in Italia. Secondo 'La Repubblica', una squadra inglese vorrebbe strapparlo proprio al club presieduto da Massimo Ferrero, il quale ha ribadito più volte di voler ricavare almeno 35 milioni di euro da una cessione del calciatore in questione.