Matri: “Milan, non far bene al ritorno mi ha fatto male. Auguri”

ULTIME MILAN – È cresciuto nel settore giovanile del Milan, dove è rimasto per otto anni. Ha esordino nella stagione 2002/03, ma dopo due anni è andato in prestito, prima di essere ceduto nel 2007 al Cagliari. Nel 2013 è tornato e non ha fatto molto bene, andando di nuovo via in prestito subito. Stiamo parlando ovviamente di Alessandro Matri, adesso al Brescia. Anche lui, nonostante le difficoltà della seconda parentesi nel Milan, ha voluto fare gli auguri tramite il proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole: “Mi hai cresciuto, educato, insegnato… Mi hai fatto sognare! Il non aver fatto bene al mio ritorno mi ha fatto star male! Comunque sei sempre motivo d’orgoglio! Auguri per i tuoi 120 anni”.

