Massara a Barcellona per Todibo: ma perché lui e non Boban o Maldini?

CALCIOMERCATO MILAN – Frederic Massara è partito ieri nel tardo pomeriggio per raggiungere Barcellona e chiudere l’acquisto di Jean-Clair Todibo, giovane centrale difensivo di appena 20 anni dei blaugrana. Ma perché proprio il direttore sportivo e non una figura magari più influente come Boban o Maldini? La risposta è molto semplice. L’ex dirigente della Roma è l’unico a conoscere la lingua francese, avendola imparata grazie a sua madre che ha lavorato come dirigente al Louvre. Ecco, dunque, spiegata la decisione della dirigenza rossonera, con Massara che oggi a pranzo incontrerà gli agenti di Todibo e proverà a chiudere già in serata il suo acquisto.

