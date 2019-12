Mandzukic all’Al Duhail: ecco quanto guadagnerà il croato

CALCIOMERCATO – Niente futuro rossonero per l’attaccante della Juventus. Fumata bianca, infatti, per il passaggio di Mario Mandzukic all’Al Duhail: il croato ritroverà Mehdi Benatia e guadagnerà la bellezza di 12 milioni di euro. Contratto fino al 2021 come riportato su Twitter dal giornalista sportivo Nicolò Schira. I rossoneri sperano ancora di ricevere il sì di Ibrahimovic: ecco le parole di Pioli sullo svedese>>>

