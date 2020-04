Maldini, luci e ombre: dalla scelta di Giampaolo all’acquisto Theo Hernandez

NEWS MILAN – Il primo anno da direttore tecnico del Milan che si avvia alla conclusione ha vissuto di luci e ombre. Paolo Maldini ha iniziato il nuovo percorso da Dt al termine della passata stagione, quando prima Leonardo e poi Gattuso hanno lasciato i rossoneri per divergenze sul progetto tecnico della squadra.

La decisione più importante dell’ex numero 3 rossonero è stata la prima e forse quella che ha macchiato in maniera indelebile la sua stagione: la scelta dell’allenatore. Quel Marco Giampaolo su cui Zvonimir Boban ha potuto solo avallare il nome visto il suo approdo al Milan avvenuto pochi giorni prima. Una scelta che la famiglia Singer imputa a Maldini, visto il fallimento dell’allenatore abruzzese esonerato dopo appena 7 gare.

Da quel momento luci e ombre. Episodi positivi come il convincimento di Theo Hernandez a firmare per il Milan, con il celebre aperitivo a Ibiza immortalato dai fotografi. Poi dichiarazioni in contrasto rispetto alle idee della società come quelle di fine ottobre in cui, sulla scia di Boban, riteneva che nel calcio non si vince solo coi giovani e che il progetto era di tornare ad alzare trofei tra 15 anni lui e il croato non ci sarebbero stati.

Non sono piaciute alla proprietà nemmeno le parole su Ralf Rangnick di metà febbraio, in cui disse in maniera molto sincera che non sarebbe stato un profilo ideale per il Milan. Forse Maldini non poteva immaginare il putiferio che sarebbe scoppiato di lì a breve, con il licenziamento di Boban e le rivelazioni sul croato riguardante proprio il dirigente tedesco, contattato da Gazidis già a dicembre. Molto del futuro di Maldini dipenderà proprio da Rangnick: impossibile, infatti, una coesistenza tra i due. Il tedesco potrebbe chiedere un colpo per reparto: ecco i nomi>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓