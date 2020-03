MAGIC – 26^ Giornata: ecco come è andata la nostra squadra

MAGIC GAZZETTA – Archiviata la 26^ giornata di campionato è tempo di fare i nostri calcoli e vedere quale punteggio abbiamo totalizzato a MAGIC Gazzetta. E’ stato un turno fortemente condizionato dall’emergenza Coronavirus dal momento che ben 6 gare – poi recuperate tra ieri e domenica – sono state rinviate. Per queste 12 squadre è stato il 6 politico, rendendo la giornata decisamente condizionata.

Il nostro punteggio totale è stato di 68,5. Non una giornata memorabile a dire il vero. In porta Gollini (6,5) ha preso due reti contro il Lecce e, dunque, il suo voto è stato 4,5. Decisamente meglio la prova di Gosens (6,5), mentre voto politico per Acerbi, Toljan e Theo Hernandez (6).

A metà campo più che sufficiente la prova di Zielinski (6,5), mentre Castrovilli e Tonali voto a tavolino (6). Là davanti Immobile prende 7, mentre per Lukaku e Vlahovic vale lo stesso discorso degli altri a cui è stato dato voto d’ufficio. Il totale è 66,5 a cui vanno aggiunti 2 punti di modificatore difesa.

E voi come siete andati questa giornata? Fatecelo sapere! Scriveteci e commentate coi vostri punteggi, le vostre sorprese o delusioni della 26^ di Serie A.

