MAGIC – 21^ Giornata: ecco come è andata la nostra squadra

MAGIC GAZZETTA – Archiviata la 21^ giornata di campionato è tempo di fare i nostri calcoli e vedere quale punteggio abbiamo totalizzato a MAGIC Gazzetta. Sorriso a 32 denti per come è terminata questa giornata! In porta Gollini porta a casa uno splendido 8, grazie anche al bonus di un punto per l’imbattibilità. Gosens e Acerbi, entrambi in gol, prendono 12, mentre Colley e Theo Hernandez – sfortunato per la traversa colpita – prendono 5,5. Cinque i punti di bonus grazie al modificatore difesa.

A centrocampo torna in gol Kulusveski che ci regalo un buonissimo 10,5. Tonali contro il Milan brilla e prende 7, mentre l’infortunato Castrovilli rimedia un 6 in Fiorentina-Genoa. In attacco deludono Immobile e Lukaku, 4,5 il primo e 5,5 il secondo, mentre Lapadula non va oltre al 6, subentrando ad Alfredo Donnarumma (s.v.). Il totale fa la bellezza di 87,5 punti, che ci fa fare un bel salto in alto nella classifica generale.

E voi come siete andati questa giornata? Fatecelo sapere! Scriveteci e commentate coi vostri punteggi, le vostre sorprese o delusioni della 21^ di Serie A.

