MAGIC – 18^ Giornata: ecco come è andata la nostra squadra

MAGIC GAZZETTA – Reduci da un ottimo punteggio dopo gli 85 punti della 17^ giornata, anche in questo turno ne usciamo pienamente soddisfatti visti gli 81 punti totali.

In porta ottima prestazione di Marco Sportiello, in campo al posto dell’influenzato Gollini. L’estremo difensore dei bergamaschi porta a casa un bel 7 in pagella grazie al bonus porta imbattuta. In difesa ancora in gol Gosens (voto 13) che contribuisce anche con un assist. Bene Acerbi, 6,5, mentre Toljan rimedia un 5,5.

A centrocampo qualche nota negativa come i 5 di Fabian Ruiz e Kulusevski, mentre sono piu che sufficienti le prove di Castrovilli e Tonali (6,5). In attacco male Vlahovic e Dzeko, solo un 5 per loro, ma in compenso Lukaku con la doppietta al Napoli porta a casa la bellezza di 16 punti.

E voi come siete andati questa giornata? Fatecelo sapere! Scriveteci e commentate coi vostri punteggi, le vostre sorprese o delusioni della 18^ di Serie A.

